Армия РФ не смогла оттеснить украинские войска в Курской области, несмотря на отправку подкреплений.

Войскам Российской Федерации не удается отразить украинское вторжение в Курской области. Об этом говорится в материале Financial Times.

Отмечается, что с момента начала операции во вторник Вооруженные силы Украины продвинулись в глубь России на 30 км. В частности, войска заняли поселок Суджа Курской области неподалеку от российской границы.

"Мы идем глубже", - сказал украинский солдат Денис и добавил, что ВСУ имеют преимущество, несмотря на то, что Россия ввела подкрепление. Видео дня

Другой солдат, Константин, сказал, что ранний успех внезапной операции "действительно поднял нам настроение".

В то же время представитель Министерства обороны Украины сообщил, что детали операции пока не разглашаются, поскольку в ВСУ "пока ждут, как все будет развиваться".

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Политолог, научный сотрудник Карлова университета (Прага) Александр Морозов, заявил, что операция в Курской области - это тяжелый удар по всей концепции суверенитета РФ.

Также УНИАН сообщал, что российские командиры отказываются отводить в тыл срочников, российские солдаты срочной службы остаются на позициях в Курской области.

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