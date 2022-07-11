Окончательные потери противника доразведываются и уточняются.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен удар по позициям оккупантов в районе Олешковских Песков и Таврийска..

Об этом в Facebook сообщает ОК "Пивдень".

На рассвете российскими оккупантами были обстреляны пригород и промышленная инфраструктура Николаева.

"Пять ракет, выпущено предположительно из зенитно-ракетной системы С-300. Потерь и пострадавших нет",- сказано в сообщении.

В ответ украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями был нанесен удар по вероятному району стартовых позиций ЗРК "С-300" в районе Олешковских Песков.

"А среди ночи метко атакован пункт управления вражескими войсками в Таврийске. Окончательные потери противника доразведываются и уточняются",- сказано в сообщении.

Ранее советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что украинские военные уничтожили командный пункт врага в Таврийске. Также нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что якобы во временно оккупированном Херсоне горит вражеский склад и зона размещения российских войск.

Ситуация на Херсонщине: что стоит знать

Как писал УНИАН, 8 июля в Новой Каховке на Херсонщине уже в третий раз уничтожили склад боеприпасов российских войск. Свыше ста российских оккупантов были убиты, еще около 200 ранены.

В течение последних дней появились также сообщения о взрывах на складах оккупантов в Херсоне и Чернобаевке.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению.

На днях жителей временно оккупированной Херсонской области призвали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск, поскольку "ВСУ идет".

Во временно оккупированном Херсоне захватчики перебрасывают технику на левый берег Днепра и готовятся к уличным боям укрепляя блокпосты в городе.

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