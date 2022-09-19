Первый заместитель председателя Херсонского областного совета отметил, что коллаборатны продолжают подготовку к "референдуму".

Ситуация на временно оккупированной части Херсонской области напряженная. В Херсоне проходят массовые проверки жителей.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телеканала Freedom.

"Взрывы прогремели в здании апелляционного суда, где была оккупационная администрация. Вчера была информация о взрыве в центральной части города рядом с киноконцертным залом "Юбилейный", где располагался гуманитарный штаб партии "Единая Россия", но само здание не пострадало. А вот соседнее здание спортивной школы "Спартак" получило значительные повреждения, возник пожар. На месте работали пожарные, приехало много оккупантов. Сегодня масса сообщений о том, что по городу массовые проверки. Усилилось давление на предпринимателей, пошла волна фактических ограблений бизнеса", - рассказал Соболевский.

При этом он отметил, что очень много сообщений о пропавших людях.

"Стали появляться сообщения о том, что с оружием в руках надо защищать Херсонщину от укрофашистов. Пока что нет подтвержденных случаев, что людей мобилизовали. Появилась информация с Генического района, что жителей области начали использовать в качестве бесплатной рабочей силы, в том числе для возведения военных сооружений", - сообщил чиновник.

В то же время он указал, что среди оккупантов идут разговоры о возвращении домой, нежелании продлевать контракт, вплоть до самострела. В связи с этим появились загранотряды из кадыровцев.

Также коллаборанты продолжают готовиться к проведению так называемого "референдума", но дату они не называют, потому что бояться, что будут приняты меры.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале августа появилась информация, что гауляйтера Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому, доставили в Крым, а оттуда – спецбортом в Москву. Его якобы госпитализировали в токсикологической реанимации НИИ им. Склифосовского в Москве с диагнозом отравление. Под подозрением находились повар и горничная.

По данным СМИ, лечение коллаборанта проходило в секретном режиме. Однако 13 сентября всю эту информацию опровергло издание "Можем объяснить" со ссылкой на свои источники. Сальдо убрали с должности из-за воровства. А так как средства поступали в Херсон из Москвы наличными, предъявить обвинения гауляйтеру напрямую было невозможно.

19 сентября стало известно, что Сальдо вернулся на Херсонщину для "руководства" оккупационной администрацией.

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