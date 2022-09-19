Речь идет о создании 15 сельских, поселковых и городских военных администраций.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населенных пунктов в Херсонской области.

Соответствующий указ от 19 сентября №658/2022 опубликован на сайте главы государства.

Так, президент постановил образовать Аскания-Нову, Великолепетискую, Верхнерогачицкую, Горностаевскую поселковые военные администрации и Зеленоподскую сельскую военную администрацию Каховского района Херсонской области.

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Кроме того, указом предусмотрено создание Калиновской поселковой военной администрации, Миловской и Борозенской сельских военных администраций Бериславского района, Новотроицкой поселковой военной администрации Генического района, Мирненской поселковой военной администрации и Новониколаевской сельской военной администрации Скадовского района, а также Херсонской городской военной администрации, Станиславской, Юбилейной и Великокопановской сельских военных администраций Херсонского района.

Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и Херсонской облгосадминистрации осуществить мероприятия, связанные с образованием вышеупомянутых военных администраций.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании еще четырех городских военных администраций в Донецкой области.

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