Угрозы жизни раненым нет.

В течение суток в Харьковской области ранения от обстрелов российских оккупантов получили пятеро мирных жителей, один погиб.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

Он напомнил, что 12 июля враг обстрелял Индустриальный и Немышлянский районы Харькова, в результате чего пять человек получили ранения.

"Сейчас они находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - сообщил председатель ОВА.

Синєгубов заметил, что ночью по Харькову снова пытались нанести ракетный удар, но Вооруженные силы Украины сделали все, чтобы белгородский "гостинец" от соседей "потерялся по дороге". Пострадавших нет.

В то же время оккупанты наносили постоянные артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Чугуевского районов области. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

"В течение суток в Харьковской области ранения от российских обстрелов получили 5 мирных жителей: 2 человека – в Харьковском районе, 1 человек – в Богодуховском, 2 человека – в Изюмском. К сожалению, в пгт Слатино Харьковского района погиб 55-летний мужчина", - констатировал глава ОВА.

Он подчеркнул, что на территории области продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне удерживаемых позиций.

"В районе Изюма оккупанты вели штурм в направлении Немаленькое. Наши защитники дали врагу отпор, заставив того отойти с потерями", - отметил Синєгубов

Как ранее сообщал УНИАН, 12 июля российские оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Позже стало известно о четырех пострадавших в результате обстрелов российскими оккупантами Индустриального района Харькова.

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