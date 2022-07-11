На данный момент продолжается разбор завалов.

Россияне обстреляли рано утром Харьков. Одна ракета оккупантов попала в жилую многоэтажку в центральной части города.

Об этом сообщает "Суспильне".

Отмечается, что в Харькове слышали три взрыва, первый из которых прогремел в 3:32.

По данным издания, жилой дом в шесть этажей частично разрушен в результате попадания вражеской ракеты. По состоянию на 4:30 спасатели спасли одну пожилую женщину. На данный момент продолжается разбор завалов.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты в ночь на 11 июля ударили ракетами по Украине. Под огонь попали Николаевская и Харьковская области. По данным местных жителей, в этих областях слышны взрывы. В указанных районах действовала воздушная тревога.

Кроме того, ракеты по Харькову, предположительно, запускали из Белгородской области. Известно о запуске пяти ракет, но три из них упали, так и не долетев до пункта назначения.

При этом сообщается, что по Николаевской области российские оккупанты, предположительно, били из временно оккупированной россиянами Херсонской области.

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