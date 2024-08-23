К юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот, которая нужна захватчикам.

Ситуация на Донецком направлении сложная и только ухудшается. Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что согласно последним данным, россияне захватили еще один населенный пункт.

"Враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках. Он также пытается пробиваться и усиливать свои позиции. Россияне продвигаются южнее, в частности в районе Птичьего, где произошли изменения", - рассказал он.

Как пояснил Погорелый, к юго-западу от Птичьего расположена одна из ключевых высот возле Покровска, которая простирается до Селидово. Оккупационные войска пытаются ее захватить.

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"Если россияне займут эту высоту, это создаст серьезные проблемы для украинских военных, которые находятся в низинах или у реки Волчья. Ситуацию пока не удалось стабилизировать. В районе развернуто невероятное количество личного состава РФ. Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной", - подытожил аналитик DeepState.

Ситуация в Покровске

Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко заявил, что если россияне захватят этот город, то ВСУ потеряют еще один логистический маршрут.

The Economist писал, что захватчики близки к разгрому Покровска Донецкой области. Несмотря на то, что Украина атакует Россию, она проигрывает еще одну ключевую битву.

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