Россия приближается к разгрому Покровска, - The Economist

Местные вынуждены бежать под давлением наступления российских захватчиков.

Россия близка к разгрому жизненно важного украинского города Покровск Донецкой области. Несмотря на то, что Украина атакует Россию, она проигрывает еще одну ключевую битву, пишет The Economist.

Для местной жительницы Нины Уваровой это не первая эвакуация. Первый раз она бежала в двухлетнем возрасте от наступающих сил Вермахта. Сейчас, в возрасте 84 лет, она убегает от армии Владимира Путина. Учительница-пенсионерка сложила самое ценное в пять мешков. Сын помог ей отнести это все в эвакуационный поезд во Львов. Эмоции возвращают воспоминания о ее первом побеге.

"Взрывы, стрельба, укрытие в подвалах, я все это помню до сих пор", - вспоминает женщина, добавляя, что решение оставить дом было сложным, но россияне на подступах к Покровску не оставили выбора.

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Покровск с населением 59 000 человек на передовой практически с начала войны. Но только в течение последнего месяца его будущее оказалось под серьезной угрозой. Россия рассматривает его захват как стратегическую цель, открывая наступление на крупные города Днепр и Запорожье. Большая надежда Украины заключалась в том, что неожиданное наступление на Курск ослабит давление. Но продвижение России ускорилось.

Неприятный этап для Покровска

Покровск готовится к неприятному, новому этапу войны. Областная полиция и местная администрация выехали. Два супермаркета закрылись, остальные, вероятно, закроются тоже. Местные жители стоят в очередях возле банков и пенсионных отделений, спеша завершить все дела, пока они еще могут. Внутри города на большой скорости мчатся автомобили. 19 августа власти призвали жителей покинуть город. Многие прислушиваются к советам, уезжая с чемоданами, наполненными семейными реликвиями, некоторые бегут с холодильниками, елками, диванами, креслами и матрасами.

Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае создали основу для наступления на Покровск. Сейчас Россия находится в 10 км от города. На станционной платформе звук рыдания перекликается с писком домашних животных, из сумок и ящиков. Достаточно одного вопроса, чтобы вызвать слезы. Юлия Костынова начала плакать, вспоминая, как российская бомба 11 августа разрушила мясоперерабатывающий комбинат, где она работала.

"Постоянный стресс, взрывы, двери и окна, которые разрываются ударной волной. У тебя внутри все сжимается. Вы слышите ракету, ждете и спрашиваете, приземлится ли она возле вас и вашего дома", - вспомнила женщина.

Украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, а враг пускает в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику - небольшие атаки пехоты, планирующие бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе краха лежит истощение и проблемы с живой силой.

"Люди не из стали", - говорит полковник Павел Федосенко.

По его словам, украинские войска, численностью 4:1, не отдыхают. Некоторые остаются на передовой по 30 или 40 дней подряд в лисьих норах в нескольких метрах от смерти. "Дублин", боец 59-й бригады знает бойцов, которые уже более двух месяцев на нулевых позициях. У двоих были инсульты.

"Не ловят наживку"

Внезапное вторжение Украины в Россию вызывает смешанные чувства. "Дублин" говорит, что первые успехи подняли моральный дух. Но это не продолжалось долго. Надежда, что Россия может ответить перемещением войск из Покровска, была вытеснена осознанием того, что это не так. Украинские спецслужбы подтверждают, что Россия перебросила войска с других участков восточной линии фронта, но усилилась вокруг Покровска. Тем временем Украина передислоцировала подразделения спецназа в Курск, а Покровский фронт латает непроверенными формированиями.

"Россияне все поняли и не ловят наживку", - жалуется "Дублин".

Сколько еще продержатся, защитники Покровска не говорят. Россиянам могут понадобиться недели или месяцы, чтобы захватить такие отдаленные города, как Мирноград, Селидово и Украинск, которые сейчас преследуют беспилотники, артиллерия и бомбардировщики. Продвижение замедлилось с 19 августа, говорит Александр, командир подразделения БПЛА 110-й бригады, который наблюдает за полем боя с экранов. Но россияне имеют привычку набрасываться на слабые места с сокрушительным эффектом, предупреждает он. Падение Покровска, как Мариуполя, Бахмута и Авдеевки, кажется лишь вопросом времени.

Что будет потом - вопрос открытый. Контроля над Покровском и короткого продвижения к административным границам Донецкой области может хватить Владимиру Путину, чтобы заявить о политической победе и начать серьезные переговоры. Возможно, нет. Многое будет зависеть от того, сможет ли Украина удержать часть России, которую она сейчас занимает, как разменную монету в этих будущих переговорах.

Нина Уварова говорит, что не верит ни одной "лжи" о переговорах, которые она читает в газетах, которые ее сыновья присылают ей каждую неделю. И у нее точно нет времени на мужчину, чье имя она хотела бы не называть.

"Отвратительно его слушать. Отвратительно его видеть. Отвратительно о нем читать", - сказала украинка, вздохнула, поднялась в вагон и помахала Покровску на прощание.

Война в Украине - новости

Издание The Telegraph прогнозирует, что Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление в 2025 году. Несмотря на продвижение РФ на Донбассе, еще есть шансы изменить ситуацию.

В то же время, по данным аналитиков Deep State, российские войска за последние сутки захватили сразу три населенных пункта в Донецкой области - Камышевка, Заветное и Новожеланное.

При этом в Курской области ВСУ продолжают выполнять поставленные задачи. За последние дни они взорвали три моста через Сейм, изолировав около 300 миль территории и отрезали находящиеся там российские подразделения от основных сил.

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