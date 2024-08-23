ВСУ были вынуждены отойти, чтобы выровнять фронт и сохранить жизни личного состава.

Продвижение оккупантов в направлении Покровска заставило ВСУ отойти с позиций на юго-восток от города. Противник пытался реализовать тактическое окружение украинских сил в этом районе.

Как сообщает Институт изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, указывают на то, что россияне недавно захватили Птичье (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись дальше на юг. Это подтверждает заявления противника о том, что ранее он захватил остальной восточный берег Карловского водохранилища в этом район.

Продвижение оккупантов на юг и юго-запад от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) нивелировало их позиции к востоку и юго-востоку от Покровска, вместо того, чтобы создать условия для окружения Сил обороны.

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Однако в течение последних недель захватчики окружили военных ВСУ, когда те продвигались к трассе Е-50 (Донецк - Покровск). Угроза тактического окружения побудила защитников отступить. Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, признал, что они были вынуждены отойти, чтобы выровнять фронт и сохранить жизни личного состава.

Институт изучения войны упомянул о статье Associated Press, где утверждалось, что новоприбывшие новобранцы на Покровском направлении в некоторых случаях отступили с позиций. Однако ISW не наблюдал сообщений о хаотичном отходе ВСУ. По мнению аналитиков, отсутствие быстрых тактических успехов захватчиков на этом участке фронта позволяет предположить, что Силам обороны удалось выйти из окруженных позиций в течение последних недель.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

The Economist писал, что Россия близка к разгрому жизненно важного украинского города Покровск Донецкой области. Несмотря на то, что Украина атакует Россию, она проигрывает еще одну ключевую битву.

Украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, а враг пускает в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику - небольшие атаки пехоты, планирующие бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе краха лежит истощение и проблемы с живой силой.

Потеря села Прогресс в Покровском районе является последним примером потери территории, в которой командиры обвиняют новобранцев. Подразделения 31-й бригады отошли в плохо скоординированном маневре, что побудило 47-ю бригаду вступить в бой и попытаться стабилизировать линию. Подобный сценарий разворачивался в мае в селе Очеретино.

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