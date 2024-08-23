Захватчики продолжают наступательные действия большими и меньшими подразделениями.

Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко рассказал об обстановке в районе Покровска Донецкой области. По его словам, на фоне Курской операции ВСУ россияне не сняли свои резервы с Лимано-Бахмутского направления.

"Для Лимано-Бахмутского направления захват россиянами Покровска означает потерю еще одного важного логистического маршрута. Для Украины это также будет потеря еще одного крупного города", - отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Как рассказал военный, захватчики продолжают наступательные действия, двигаясь иногда большими, иногда меньшими подразделениями.

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"Поэтому мы не наблюдаем значительного уменьшения их активности. Нет информации о том, что противник перебрасывает свои силы с нашего направления", - говорит Кожубенко.

Однако он успокоил, что бригада "Рубеж" стоит на своих позициях и не позволяет оккупантам продвинуться на направлениях удара, где россияне сейчас ведут штурмы.

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Продвижение оккупантов в направлении Покровска заставило ВСУ отойти с позиций к юго-востоку от города. Противник пытался реализовать тактическое окружение украинских сил в этом районе, сообщает ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, указывают на то, что россияне недавно захватили Птичье (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись дальше на юг.

The Economist писал, что Россия близка к разгрому жизненно важного украинского города Покровск Донецкой области. Несмотря на то, что Украина атакует Россию, она проигрывает еще одну ключевую битву.

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