Оккупанты спрятали ракетоносители с "Калибрами" в пункты базирования.

Российские оккупанты вынесли "урок" по уничтожению ракетного катера "Ивановец", и спрятали ракетоносители с "Калибрами" в пункты базирования. Об этом рассказала глава координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что ситуация может измениться очень быстро, поскольку "Калибров" у РФ много и вывести их в море не составит труда.

"Калибры" заведены в пункты базирования вместе с их носителями. Погода совершенно неблагоприятная, море раздувает мощный шторм перед существенной сменой воздушных фронтов. Это, и уроки с "Ивановцем" заставили россиян завести фактически все корабли в пункты базирования. Сейчас один в Азовском море и один - в Черном, это фактически патрулирование вдоль пункта базирования и больше ничего", - рассказала она.

Она также объяснила, почему оккупанты стали использовать меньше "Калибров".

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Так, по словам Гуменюк, обеспечение инфраструктуры и обслуживания ракетоносителей и ракетных установок сосредоточено в Севастополе, и перетащить эти средства обеспечения в Новороссийск оккупантам все еще не удается, именно поэтому они и экономят ракеты.

В то же время, по ее словам, не стоит терять свою бдительность, потому что "Калибров" у них много".

"Они снаряжены, все ракетоносители, которые есть в пунктах базирования, готовы к применению - как только будет команда, два три-часа и они в открытом море, или могут не ждать этого, а стартовать с самой бухты. Также стоит не забывать, что они могут применить "Калибры" и из акватории Каспийского моря, такая практика у них тоже была. Поэтому мы тщательно отслеживаем обстановку и информируем население", - добавила Гуменюк.

Уничтожение катера "Ивановец" - что известно

В ночь на 1 февраля Главное управление разведки осуществило спецоперацию, в результате которой вблизи временно оккупированного Крыма был потоплен российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Издание Defense Express отмечало, что российский катер атаковали минимум шесть беспилотников.

В ГУР сообщили, что стоимость уничтоженного во время операции катера составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов. Кроме того, РФ могла потерять немало моряков – на катере было 40 членов экипажа. На месте затопления продолжаются поисково-спасательные работы.

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