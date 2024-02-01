Российский "военкор" говорит, что почти половина дронов-камикадзе была "уничтожена".

В ночь на 1 февраля Главное управление разведки осуществило спецоперацию, в результате которой вблизи временно оккупированного Крыма был потоплен российский катер "Ивановец". Его атаковали морскими дронами.

Издание Defense Express обратило внимание на то, как реагировала на это событие Россия, в частности тамошние "военкоры". Так, автор телеграм-канала "Рыбарь" выдал почти голливудскую историю о том, как сразу девять морских дронов вышли из устья Дуная. Однако добраться до корабля смогли якобы лишь пять.

"Девять безэкипажных катеров вышли из Одессы и устья реки Дунай в направлении Крыма. Четыре из них были обнаружены российскими моряками на входе в озеро Донузлав. По ним был открыт огонь, в результате чего четыре дрона были уничтожены", – написал он.

Еще один морской дрон якобы подорвался рядом с бортом катера "Ивановец". Однако на видео, которым поделились в ГУР, четко видно, что российский катер атаковали минимум шесть беспилотников. Они "стаей "загрызли" ракетный катер "Ивановец", последовательно минимум дважды поразив его в корму, а затем минимум тремя ударами – в борт".

Авторы материала отметили, что у российских пропагандистов уже отработана тактика дальнейших комментариев на такие случаи. Вполне возможно, что на росТВ начнут говорить, что на ремонт катера "Ивановец" уйдет совсем мало времени, ведь его стоит только "подкрасить". Или же "зомбоящик" может начать разгонять информацию о том, что этот катер вообще не имел никакой ценности для российского флота.

Уничтожение катера "Ивановец": другие новости

В ГУР сообщили, что стоимость уничтоженного во время операции катера "Ивановец" составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов. Кроме того, РФ могла потерять немало моряков – на катере было 40 членов экипажа. На месте затопления продолжаются поисково-спасательные работы.

Отмечается, что это уже не первые потери врага в указанной бригаде. Ранее совместными усилиями СБУ и ВМС ВСУ был поврежден малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

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