Украинские войска уничтожают значительное количество оккупантов, а окружающие территории усеяны трупами россиян, в частности "вагнеровцев".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что бои продолжаются на некоторых улицах и окрестностях Бахмута, но украинские военные стоят и защищают город.

Вчерашнее заседание Ставки верховного Главнокомандующего было одним из самых длинных и касалось Бахмута, рассказал Данилов в эфире телемарафона.

"Почти три часа разбирались в ситуации. Это касается и Бахмута, и других участков фронта. Мы этому уделяем максимальное внимание, потому что для нас это очень знаковое... Территория и все, что происходит в районе Бахмута. Правы те, кто говорят, что там уже на окраинах города в некоторых местах и на улицах города продолжаются бои. Но имеем в виду, что наши военные стоят. Наши военные защищают знаменитый город Бахмут, потому что это наша крепость", - сказал секретарь СНБО.

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Он также намекнул, что то, что сейчас делают украинские военные на этом направлении, будет очень полезным для страны и для армии в ближайшем будущем.

"Потому что там перелопачивается огромное количество той мразоты, которая ворвалась на нашу территорию", - заметил Данилов.

По словам секретаря СНБО окружающие территории усеяны трупами россиян, в частности "вагнеровцев".

"Их никто не забирает, потому что они там никому не нужны", - добавил он.

Ситуация в Бахмуте-что надо знать

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что позиция не отходить из Бахмута, для захвата которого россияне привлекают все возможные ресурсы, и усилить там оборону была поддержана на заседании Ставки единодушно.

Как сообщил командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский, который находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями, сейчас силы и ресурсы, которые привлечены для обороны Бахмута, заставляют оккупантов отказаться от продвижения в Донецкой области и не дают реализовать их замысел.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что украинские силы уже уничтожили основную боеспособную группировку россиян. Это позволило подготовиться к контрнаступлению.

Генштаб ВСУ по состоянию на утро информировал, что на Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия, атаки на Бахмут и населенные пункты вблизи отражены.

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