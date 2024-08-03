Он отметил, что за сутки на этом направлении ВСУ уничтожили более сотни оккупантов.

На Роботинском выступе в Запорожской области за сутки взяты в плен четыре российских захватчика.

Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сказал в эфире информационного марафона. "Общие потери врага в нашей операционной зоне за вчера составили 115 человек, из них - 48 убитых, 63 раненых и 4 пленных", - сказал Лиховой.

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Он отметил, что четыре российских захватчика были взяты в плен на Роботинском выступе в районе населенного пункта Малая Токмачка. Эти четверо оккупантов из состава 2-го десантно-штурмового батальона 108 гвардейского кубанского казачьего десантно-штурмового полка. Их дивизия дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края РФ.

Их в плен взяли украинские служащие Нацгвардии. Уже не впервые россияне из этого полка попадают в плен.

Лиховий добавил, что количество пленных оккупантов медленно увеличивается, что может говорить о том, что россияне на этом направлении активнее атакуют и идут на более близкий контакт.

Война в Украине: новости

Один российский пленный рассказал, что до войны сидел в тюрьме, но чтобы выйти из под заключения, подписал контракт с российским министерством обороны и пошел воевать против Украины. В то же время, поняв, какова война, теперь считает, что лучше бы сидел в тюрьме. Также он рассказал о заградительных отрядах и издевательствах в российской оккупационной армии.

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