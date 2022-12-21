Противник передислоцируется, отметили в Силах обороны.

Ситуация на южном фронте в Украине стабильная, признаков отступления врага нет.

Движения линии фронта на данный момент нет, об этом начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Евгений Ерин сообщил в эфире информационного телемарафона.

"...ситуация по линии фронта остается стабильной. Враг осуществляет определенные перемещения, передислокацию. Сказать, что есть 100% признаки того, что кто-то будет отступать, я бы так не говорил", - сказал Ерин.

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По его словам, наоборот, есть признаки того, что враг на определенных рубежах создает определенные группировки, которые могут представлять угрозу украинским войскам.

"Вместе с тем разведка отслеживает их передвижение. Да, есть определенные признаки того, что они отходят немного вглубь территории, готовят свои оборонительные рубежи не только на первой, а создают вторую и третью линии обороны. Вместе с тем их присутствие остается", - отметил начальник пресс-центра.

Также он сообщил, что на направлении Запорожской АЭС наблюдается движение вражеской техники и личного состава.

"По определенным признакам есть частичный отвод оттуда военных сил, но, вместе с тем, зная коварство врага, говорить о каких-то конкретных действиях пока сложно", - подчеркнул Ерин.

Ситуация на южном направлении во время войны в Украине - что надо знать

Как писал УНИАН, 18 декабря в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские захватчики планируют ввести круглосуточный комендантский час на оккупированной части Запорожской области.

Также в Генштабе сообщали, что в Запорожской области оккупационная власть готовит принудительную эвакуацию населения Васильковского района.

18 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров поделился, что российские захватчики расставляют в центре города бетонные конусы. Он предположил, что оккупанты готовятся к уличным боям.

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