Оккупанты усиливают противовоздушную оборону своего флота и продолжают обстрелы.

Обстановка на южном фронте остается стабильно напряженной.

Об этом в переданном журналистам видеообращении сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Завершая 90-е сутки полномасштабного вторжения рашистов в Украине, обстановка на южном фронте остается стабильно напряженной", - отметил он.

В частности, на Херсонщине враг продолжает провокационный обстрел оккупированных населенных пунктов и пытается обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

"Даже предприняли попытку атаковать с воздуха с помощью авиации", - уточнил Назаров.

Кроме того, оккупационные власти и армия пытаются заставить местных жителей сотрудничать или согласиться с оккупацией.

"По имеющимся данным, они намерены мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины. Это является грубым нарушением Женевской конвенции и квалифицируется как военное преступление. Но государству-преступнику такая практика присуща еще со времен оккупации Донецкой и Луганской областей", - добавил он.

В то же время, на северо - востоке Николаевщины - в направлении Кривого Рога - произошло боестолкновение украинского подразделения со специфической группой вражеских сил.

"Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом на рашистах была военная форма ВСУ. Атака была отбита, враг ретировался, оставив четырех своих навсегда", - рассказал спикер командования.

Всего за сутки украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями ликвидировано 33 российских оккупантов и уничтожено 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

По данным ОК "Юг", в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая - в регионе продолжаются контрдиверсионные мероприятия.

В частности, их результатом, в том числе, стало разоблачение службой безопасности жителя региона, который открыто проводил пророссийскую пропаганду в соцсетях.

Мужчина в своих постах дискредитировал Вооруженные Силы Украины и открыто поддерживал кровавую войну, которую Россия ведет против Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

"В количественных показателях корабельной группировки противника изменений почти нет – 6 больших десантных и 2 ракетных корабля продолжают терроризировать ситуацию в северо-западной части Черного моря. Между тем черноморские моряки, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задачи из - за аварийного состояния кораблей", - сообщил Назаров.

По его словам, чувствуя угрозу своему флоту, оккупанты усиливают противовоздушную оборону, в частности в северо-западной части Крыма разворачивается два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

Напомним, Россия анонсировала гумкоридор для иностранных судов из порта Мариуполя.

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