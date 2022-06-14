На линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий.

На юге Украины враг ограничен в возможностях маневра на суше и имеет вариант только отступления на рубежи обороны.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в социальной сети Facebook.

"На линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий. Враг, скованный в возможностях маневра на суше, имеет вариант только отступления на рубежи обороны. Но с воздуха противник совершил 2 вертолетные атаки парами Ми-8 по нашим позициям на Николаевщине и Херсонщине", - рассказал он.

Кроме того, в районе Снигиревки состоялся воздушный бой: с истребителя Су-35 была выпущена ракета "воздух-воздух" по паре украинских Ми-8, вертолетам удалось увернуться, а противник, экономя ракеты, ретировался.

По словам Назарова, в течение суток продолжались попытки воздушной разведки с помощью БПЛА.

"В дополнение к сбитому утром над Николаевом "Орлану-10", на Херсонщине зенитно-ракетным подразделением "заземлен" полностью еще один, а из стрелкового оружия достали и обычный квадрокоптер", - добавил спикер командования.

Напомним, что ранее российские оккупанты уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине.

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