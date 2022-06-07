Этот удар противоречит недавним обещаниям президента России Владимира Путина по безопасному проходу через Черное море из украинских портов для торгового судоходства.

Российские оккупанты уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет CNN.

"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве", – написал Боррель.

Боррель сказал, что этот удар противоречит недавним обещаниям президента России Владимира Путина по безопасному проходу через Черное море из украинских портов для торгового судоходства.

"Дезинформация, которую распространяет Путин, чтобы отвергнуть обвинения, становится все более циничной", - написал он

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, 4 июня российские оккупанты обстреляли объект инфраструктуры. В результате вспыхнули склады с зерновым шротом. Тушение пожара продолжалось вплоть до 6 июня.

На снимках в социальных сетях в воскресенье видно, что терминал охвачен пламенем. Николаев находится рядом с одними из самых плодородных зерновых регионов Украины.

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