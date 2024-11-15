По словам Свитана, правитель РФ спешит очистить регион от ВСУ до инаугурации Трампа.

Правитель России Владимир Путин пытается освободить Курскую область от Вооруженных сил Украины, ведь планирует "заморозить" военные действия до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он отметил, что россияне активизировали штурмы на Курском направлении, но вытеснить ВСУ так и не смогли, при этом потери РФ достигают рекордных показателей.

"Путин делает ставку на заморозку военных действий с приходом на пост президента США Дональда Трампа. И сейчас пытается делать все, что возможно до этого времени. Для него во время заморозки пребывание украинских войск на Курщине будет подобно смерти", - считает аналитик.

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По его прогнозам, украинские военные будут успешно пользоваться этим намерением врага и уничтожать россиян во время их отчаянных штурмов. Так, сейчас благодаря средствам поражения действия до 40 километров ВСУ удается поражать львиную долю врага еще до непосредственного вступления в бои:

"Ежедневно Генштаб сообщает о до 2000 убитых россиян, вот примерно половина из них минусуется на Курском направлении".

Ситуация на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, жители Курщины обратились к Путину с просьбой "закончить эту проклятую войну". По их словам, уже три месяца они находятся как в аду.

По словам людей, с 6 августа - начала активных боев в приграничье - их жизнь поделилась на "до и после", при этом сейчас село напоминает фильм ужасов, а сами люди остались бомжами.

Также мы писали, что командир взвода 103-й отдельной бригады ТрО Юрий Турлай с позывным "Рудольф" ответил на вопрос, что может заставить ВСУ оставить Курщину. По его мнению, уход Сил обороны Украины с Курщины может произойти в случае, если им придется защищать от российских оккупантов Днепр.

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