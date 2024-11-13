Если будет резкая победа Украины, тогда Путин будет вынужден воевать с кем-то другим, чтобы избежать внутреннего недовольства.

Российский диктатор Владимир Путин будет продолжать воевать или в Украине, или начнет войну в другой стране.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире День.LIVE. Он подчеркнул, что ни одной цели в отношении Украины, которую ставил Путин, будь то оперативного или стратегического уровня, достигнуто не было. И сейчас он пытается затянуть войну против Украины.

По его словам, наши союзники понимают, что прекращение войны в Украине не дает никакой гарантии, что РФ не начнет агрессию против какой-то другой страны, но пока не могут определиться, как реагировать.

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"Наши союзники не видят сейчас решения, как принудить РФ к абсолютному миру или такого, чтобы РФ отказалась от своей агрессивной политики или перестала претендовать на какое-то влияние в геополитике. Мы видим, что ЕС и Америка до недавнего времени рассматривали вопрос истощения РФ, а не быстрого поражения. Поскольку они не знают что делать, если РФ будет фрагментирована. К сожалению, такова горькая правда. Но нам надо делать свое и оно делается насколько мы имеем возможности и потенциал", - отметил Тимочко.

По его словам, Россия может проявить агрессию не только против стран Балтии или Польши, но и стран Азии.

"Вспомним, что с 9 по 20 января 2022 года, до вторжения в Украину, Путин под предлогом войск ОДКБ завел своих десантников в Казахстан. Не факт, что даже на страны Азии он тоже не заглядывается. А это сферы влияния Китая. Так что он пытается сейчас затянуть и удержать войну здесь. Поскольку в противном случае, если война в Украине для него закончится на таком этапе как сейчас, он вынужден, империя будет вынуждена с кем-то воевать. Или у себя на Кавказе, или против других стран. Хотя бы для того, чтобы не было внутреннего недовольства и противоречий", - сказал Тимочко.

Война в Украине: прогнозы

Профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен сказал, что после инаугурации Дональда Трампа помощь США Украине может прекратиться и поэтому европейские страны должны разработать собственные планы - не только для поддержки Украины, но и для защиты собственной безопасности, поскольку глобальная роль Штатов уменьшается.

По его словам, возможно, лучшее, на что может надеяться Украина и ее сторонники, - это то, что Трамп не выйдет из НАТО, а также позволит европейским государствам покупать оружие американского производства для Украины.

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