По словам главы ОВА, это будет фальсификация и совершенно незаконно.

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил, что проведение псевдореферендума в области запланировано на начало мая.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или "референдум", или как это еще назвать… Могу прокомментировать только так: вся Херсонская область ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине. И жить мирно – так, как мы жили и развивались. И, поверьте мне, проработав неполных четыре месяца на своей должности, у нас было столько планов, столько идей, столько развития, но мы их выполним", – заявил он

"Поэтому закончу я комментарий (по поводу) "референдума" так: как бы его ни назвали, что бы они ни сделали, это будет фальсификация и абсолютно незаконно", – добавил глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватнические войска свозят в оккупированный Херсон "зомбированный электорат" из-за отсутствия поддержки среди местного населения идеи создания так называемой "ХНР".

Как живет Херсон под контролем российских оккупантов

Города и села Херсонщины оказались под российской оккупацию еще с первых дней полномасштабного вторжения. Рашисты стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

Накануне представитель Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные готовятся к наступлению на Херсонщине.

"Держитесь, мы скоро будем", – подчеркнула она.

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