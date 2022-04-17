По стандартам международного права во время войны не возможно обеспечить свободу волеизъявления на референдуме, отметила координатор избирательных и политических программ гражданской сети ОПОРА.

Псевдореферендум в Херсоне не будет иметь никаких юридических последствий, поскольку референдум - это результат волеизъявления.

Об этом сообщила координатор избирательных и политических программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире информационного телемарафона.

Она напомнила, что волеизъявление может быть осуществлено в условиях, которые гарантируют свободу принятия решения относительно того, кого поддерживать и каким образом, или какие действия осуществлять на выборах или во время референдума.

По словам Айвазовской, никаких признаков референдума процесс, который сейчас оккупанты организовывают в Херсонской области, не имеет. Кроме того, это не соответствует украинскому законодательству и международной практике. Никто в цивилизованных странах мира, которые понимают, что такое право и законный процесс волеизъявления, никогда не признает результаты этого действа как настоящий референдум.

"Эта мера нужна оккупантам исключительно для определенной пропагандистской деятельности в пределах РФ, возможно относительно потенциального признания так называемой "ХНР" в перспективе. Исключительно для российской аудитории", - сказала Айвазовская.

Она пояснила, что в условиях военного времени не проводятся выборы и референдумы, не вносятся изменения в соответствующее законодательство как и в Конституцию. Поскольку во время войны, по стандартам международного права, невозможно обеспечить свободу волеизъявления через акт референдума или выборов.

"России нужна псевдолегитимизация власти для определенной диверсификации ответственности. Если говорить о будущих псевдообразованиях на бумажке, исключительно российской юрисдикции в Херсонской области, им нужно под это подложить любое пиар-мероприятие, которое они назовут волеизъявлением. Этим они поделят ответственность между российскими оккупантами и народом Украины", - считает координатор избирательных и политических программ.

"Все предыдущие акции протеста в Херсоне и все проявления гражданской позиции херсонцев ярко показали, что никто не хочет на этой территории ни России, ни какого-то транзита в виде самопровозглашенных республик. Я уверена, Херсон будет рано или поздно деблокирован и возвращен в юрисдикцию Украины", - акцентировала Айвазовская.

Напомним, в Херсонской области в начале мая российские оккупационные войска намерены провести псевдореферендум для создания так называемой "ХНР". Его враги планируют на период с 1 мая по 10 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: