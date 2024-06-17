По словам Александра Юрина, ситуация в 7 отдельном стрелковом батальоне 65 ОМБр является критической.

В 7-м отдельном стрелковом батальоне 65-й отдельной механизированной бригады не хватает более 50% бойцов. Об этом в интервью hromadske сообщил командир батальона, подполковник Александр Юрин.

По его словам, сейчас ситуация в возглавляемом им батальоне является критической. Так, с апреля 2023 года он получил для пополнения только 40 бойцов - в четыре раза меньше, чем уволенных.

"А еще есть боевые потери. Если говорить о нынешнем состоянии, то за последние полтора месяца на линии соприкосновения мы имеем 10-15% безвозвратных потерь. Примерно половина - раненые, еще 7-8% - это пропавшие без вести. В комплект личного состава нам сейчас не хватает более 50% бойцов", - рассказал военный. Видео дня

Одной из причин такого положения вещей Юрин называет задержку с ротацией.

"По уровню комплектации каждое подразделение может быть готовым к работе в зоне боевых действий, ограниченно готовым или не готовым. Так вот, мой батальон имеет такие показатели комплектации, которые предусматривают вывод из зоны боевых действий. Я уже не говорю об уровне усталости бойцов. Он очень высокий, потому что с апреля 2022 года батальон ни разу не был на ротации", - резюмировал подполковник.

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