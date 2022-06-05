Галина Минаева отметила, что в одном из микрорайонов есть разрушения.

Российские оккупанты 5 июня снова обстреляли Чугуев Харьковской области. В результате атаки врага один человек погиб, а еще один получил ранение.

Об этом сообщила мэр города Галина Минаева в Facebook.

"Есть разрушение в одном из микрорайонов, но самое больное, что есть убитый и раненый среди жителей", - говорится в сообщении.

При этом она призвала жителей города соблюдать правила безопасности.

"Как человек, я понимаю желание многих чугуевцев хоть на время воспользоваться хорошей погодой, хоть немного отвлечься от тяжелых мыслей и нервного напряжения, выйти в город, прогуляться по паркам или скверам, посидеть в кафе. Все мы действительно очень истощены морально за эти месяцы обстрелов. Однако необходимо помнить - война продолжается и привычные для нас в мирное время вещи могут быть смертельно опасными. Призываю вас, уважаемые земляки, берегите себя, свою жизнь и жизнь своих близких!", - подытожила Минаева.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 июня в Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Известно об одном пострадавшем человеке, он госпитализирован. По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Над Обуховским районом Киевской области была сбита вражеская ракета.

Кроме того, в Бахмуте Донецкая область вражеским огнем уничтожено сельскохозяйственное предприятие.

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