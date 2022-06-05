Обстоятельства смерти генерала не раскрывают, но отмечают, что он "ушел как солдат, как воин".

Сегодня в ходе боевых действий у трассы Артемовск-Лисичанск погиб российский генерал-майор Роман Кутузов.

Информацию подтвердил проект InformNapalm.

В траурных постах пропагандисты также сообщали о гибели еще одного российского генерала в войне против Украины.

Речь идет о генерал-майоре Романе Кутузове, который погиб в направлении трассы Артемовск-Лисичанск.

Обстоятельства смерти генерала в РФ не раскрывают, но отмечают, что он "ушел как солдат, как воин".

Напомним, в начале мая разведка США сообщала о 8-10 убитых российских генералах в Украине. Это приблизительные данные, и с тех пор число успело вырасти. Во вторник, 24 мая, стало известно, что ВСУ ликвидировали генерал-майора Канамата Боташева, который выполнял боевое задание на самолете Су-25.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что, по его мнению, убитых и раненых российских военных в Украине порядка 80 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: