Украинскому тылу надо включаться в войну, чтобы тяжелым трудом и героизмом начать побеждать.

В Украине сформировалась "секта 20 января", но после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа чуда не произойдет. Об этом экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий сообщил в эфире Радио NV.

"Вступаем в новый год на самом деле в очень плохом состоянии, в самом тяжелом состоянии с весны 2022 года, но, зато, мы вступаем в этот новый год с новой верой, которую я для себя обозначил как "секта 20 января". У нас оказывается огромная куча народа, которая искренне считает, что нам надо просто продержаться до 20 января, а там на голубом вертолете прилетает волшебник, некий рыжий волшебник Дональд, махнет волшебной палочкой... И что будет? Вспомните мое рассуждение, что 21 января на фронте ничем не будет отличаться от 20-го или от 19 января", - сказал Дикий.

Аналитик отметил, что российские оккупанты будут продолжать наступать, а украинские защитники будут героически держать оборону и заставлять захватчиков платить за каждый метр продвижения потерями. Оккупантам удастся постепенно продвигаться, потому что в украинской обороне недостаточно личного состава.

Видео дня

"Единственное, что может измениться 21 января, - с очень высокой вероятностью нам прекратит поступать американская помощь. Это то, что действительно произойдет. И больше ничего. Нам просто дальше воевать без американской помощи", - подчеркнул Дикий.

По его мнению, украинское общество сейчас "очень хочет новогоднего чуда" и почему-то убедило себя, что избранный президент США Трамп это "чудо принесет".

"Я не сомневаюсь, что как минимум до конца января у нас точно в тылу ничего не изменится. Никто не опомнится и не займется тем, чем реально надо заниматься, а именно - обеспечивать нашу армию всем необходимым, и людьми, и оружием, и боекомплектом, для которых надо вливать деньги в нашу оборонную промышленность", - отметил военный аналитик.

По его словам, в конце января "будет снова отрезвление во всех смыслах, будет понимание, что почему-то опять чуда не произошло". Он добавил:

И снова придет время тяжелого труда и героизма, и, возможно, мы снова начнем побеждать.

"Потому что на самом деле для этого необходимое и достаточное условие только одно - чтобы наш украинский тыл снова включился в войну, так как был включен в 2022 году", - подчеркнул эксперт.

Обещания Трампа и реальность

Как сообщал УНИАН, избранный президент Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании провозгласил масштабные обещания, в частности положить конец войне в Украине еще до вступления в должность и поддерживать экономику США с помощью тарифов.

Однако после победы на выборах в ноябре Трамп признал, что реализовать эти обещания может быть сложнее, чем предполагалось.

Вас также могут заинтересовать новости: