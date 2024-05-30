В частности, речь идет о том, что военные сами роют окопы, капониры и возводят долговременные оборонительные точки.

Украинские военные сами возводят полевые фортификации на линии фронта.

Об этом сказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Киев24.News".

"По линии фронта, особенно полевые фортификации возводят сами. Полевые фортификации - это окопы, доты, роют для хранения техники капониры и т.д.", - отметил Тимочко. Видео дня

Также он сказал, что в "глубине эшелонированности обороны" происходит формирование стационарных фортификаций - закапывание в землю дотов, огромных бункеров. Эта работа не может быть выполнена без привлечения большого количества специалистов и техники.

"Это уже выстраивается, как правило, на тех направлениях, где стоит вопрос возможного прорыва врага, или где уже вы понимаем, что будет какая-то более-менее четкая линия фронта", - добавил Тимочко.

Фортификации на фронте - основные новости

Как сообщал УНИАН, 23 апреля 2024 года правительство приняло решение о выделении 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль аголосив, что с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей было направлено почти 38 млрд грн. При этом добавил, что на эти цели и дальше будут выделяться средства.

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