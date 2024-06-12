Генштаб ВСУ не может выезжать на каждое фортификационное сооружение, подчеркнул народный избранник.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич, который возглавляет парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке и является офицером запаса, озвучил возможную причину того, почему возведенные фортификации на Харьковщине не остановили врага.

Об этом он сказал в интервью "ВВС News Україна", комментируя упреки об отсутствии подготовленных фортификаций, что якобы привело к открытию так называемого "харьковского фронта". "Что касается качества фортификаций - то у нас есть соответствующие уставы, и первую линию строили сами подразделения, которые там служат. Это касается Харькова, Покровского направления или Лиманского - эти же военные и готовили линии обороны. Поэтому сейчас говорить, что где-то плохо построены или не так построены...", - отметил Завитневич.

Он отвергает ошибку Генерального штаба ВСУ: "Генеральный штаб не может выезжать на каждое фортификационное сооружение, но там присутствует военное командование, которое непосредственно ведет оборонительные или наступательные действия в том районе. И они это (место для фортификационных сооружений) определяли".

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Нардеп обратил внимание, что есть карта обороны, прогнозы, где может быть условное наступление противника. И исходя из этого строят линии обороны. Но враг может пойти в другом месте.

"Здесь важны детали. Сейчас создали ВСК, которая будет с этим детально разбираться. Потому что когда мы от комитета выезжали с инспекциями, то спрашивали у военных на местах, кто именно определил, что надо строить именно здесь и именно так. Это все должно быть верифицировано Генеральным штабом, военным командованием, которое за это отвечает. Нам эти документы показывали на заседании комитета, в частности, о фортификации у линии соприкосновения", - отметил народный избранник.

Кроме того, нардеп отметил, что есть нехватка людей и техники для строительства линий обороны - "это реалии и факты". "Все это уже прекрасно знают. Почему мы говорим, что первая и вторая линия - это военные. Потому что там, у линии соприкосновения, постоянно идет впечатление не просто техники, а даже людей, которые работают с этим. Поэтому, конечно, техники не хватает. Людей, которые это делают, не хватает. И это даже на третьей линии обороны", - сказал политик. Завитневич подчеркнул, что государство выделило средства, но чтобы построить полноценно эти линии обороны нужно время.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10 мая российские оккупационные войска пошли в наступление в Харьковской области. За неделю ВСУ существенно замедлили продвижение россиян, практически остановив наступление.

Издание The Economist получило информацию о военных планах РФ, и они свидетельствуют о том, что россияне пытались выяснить, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища. Операция, предположительно, планировалась на 15-16 мая, но по неизвестным причинам была перенесена почти на неделю.

Согласно планам, россияне наметили две оси наступления по обе стороны водохранилища. Наступление на западной оси должно было в течение 72 часов вывести российские войска на расстояние артиллерийского выстрела от города Харькова в районе села Борщева. Их остановила быстро переброшенная группировка из элитной 92-й бригады, которая отбросила их аж на 10 км от первоначальной цели. Но до этого момента, как пишет The Economist, речь шла о слабых оборонительных укреплениях Украины, из-за чего украинские защитники вынуждены были отступать под значительным давлением противника и несли серьезные потери.

На восточной оси план россиян заключался в том, чтобы прорваться через Волчанск до населенного пункта Печенеги. Издание отмечало, что многие украинские военные на Харьковщине возмущены тем, что Россия смогла продвинуться так далеко и так быстро. Некоторые из них критикуют задержки с западной оборонной помощью.

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