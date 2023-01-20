Поражены пункты управления и позиции зенитно-ракетных комплексов.

Украинские защитники в течение последних суток нанесли несколько десятков ударов по скоплениям российской техники и живой силы.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

"Также наши воины уничтожили три БпЛА типа "Ланцет-3", – говорится в сообщении.

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Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.

Потери оккупантов на войне против Украины

Подразделения Сил обороны продолжают наносить врагу сокрушительные удары. Российские оккупанты продолжают нести серьезные потери в технике и живой силе – количество ликвидированных захватчиков стремительно приближается к 120 тысячам.

За предыдущие сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 другие важные объекты врага.

Кроме этого, украинские пограничники в небе над Бахмутом Донецкой области сбили два вражеских беспилотника, а морские пехотинцы за сутки, 18 января, уничтожили склад боеприпасов врага и 26 оккупантов.

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