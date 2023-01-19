Оккупанты вели разведку позиций Сил обороны Украины.

Украинские пограничники в небе над Бахмутом Донецкой области сбили два вражеских беспилотника.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что на одной из боевых позиций в районе Бахмута пограничники заметили два вражеских беспилотника, которые вели разведку позиций Сил обороны.

"Меткими выстрелами из стрелкового оружия цели были уничтожены", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

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Что происходит в Бахмуте

Как известно, российская армия уже полгода пытается захватить Бахмут.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января утром на Бахмутском направлении пограничники отбили нападение российских оккупантов и в стрелковом бою уничтожили часть вражеских штурмовиков. В частности, за день пограничники обезвредили 21 оккупанта - 11 из них ликвидированы, еще 10 ранены.

Вчера несколько вражеских групп пытались обойти украинский опорный пункт, однако наши защитники дали им отпор. Бой продолжался около двух часов.

Также ранее Служба безопасности Украины обнародовала видео уничтожения российских оккупантов под Бахмутом.

Между тем главарь частной военной компании "Вагнер" Пригожин заявил, что его наемники якобы захватили село Клещеевка под Бахмутом.

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