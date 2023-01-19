Противник за сутки потерял, в частности, самоходную артиллерийскую гаубицу.

Морские пехотинцы за сутки, 18 января, уничтожили хранилище боеприпасов врага и 26 оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "За прошедшие сутки... морские пехотинцы уничтожили 17 оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огонь по захватчикам, в результате чего уничтожена самоходная артиллерийская гаубица "Акация", хранилище боеприпасов и девять российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

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Ранее в ВМС ВСУ сообщили, что 17 января морпехи ликвидировали вражескую командно-штабную машину, самоходную артиллерийскую пушку "Нона", а также уничтожили 12 захватчиков.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это надо знать

Утром 19 января Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины отразили атаки оккупантов возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмут, Марьинка, Терны, Верхнекаменское, Соль, Красная Гора, Клещиевка, Курдюмовка, Александро-Шультино, Водяное, Победа и Прасковиевка Донецкой области.

Стоит отметить, что по состоянию на 19 число в Украине уже ликвидировали около 118 тыс. 530 противников.

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