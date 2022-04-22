Стабильно напряженная ситуация вдоль всей линии фронта: в Авдеевке, Марьинке и Угледаре обстрелы не прекращаются.

На Донбассе наблюдается обострение ситуации вблизи города Лиман.

Об этом говорится в сообщении Донецкой ОВА.

Там отметили, что уже несколько дней наблюдается обострение ситуации вблизи Лимана, где после обстрелов "Ураганами" загорелась областная травматология. В результате обстрелов есть раненые, их количество выясняется.

"Прямые попадания снарядов вызвали пожар и разрушения как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.

"Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят!",- подчеркнул глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также сообщается, что в целом на Донетчине ситуация стабильно напряженная вдоль всей линии фронта. В Авдеевке, Марьинке и Угледаре обстрелы не прекращаются.

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