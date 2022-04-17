Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

Россия продолжает убивать гражданских украинцев, осуществляя обстрелы жилых кварталов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В частности, в воскресенье, 17 апреля, в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека (в Марьинке и Новополье), еще четверо были ранены. Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была оказана медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганщины.

Кириленко отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

"За каждое преступление, совершенное на украинской земле, россияне понесут наказание!", - подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН по состоянию на 11 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 1842 мирных жителя. По состоянию на 16 апреля российские оккупанты убили 202 украинских ребенка. Всего жертвами захватчиков стали более 563 детей.

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