В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.
Читайте такжеРФ стягивает к границе Украины военную технику, номера скрыты - расследователиОб этом говорится в утренней сводке ООС в соцсети. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки – из стрелкового оружия.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью", - отмечается в сообщении.
В сводке сообщается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.
Кроме этого, в сообщении говорится о том, что пророссийские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. В частности, зафиксировано проведение инженерных работ, вблизи населенного пункта Калиновка Донецкой области, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций Вооруженных сил Украины.
"В тот же день, проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.
О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7 часов утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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