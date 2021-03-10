По мнению руководителя Офиса президента, сегодня есть все предпосылки для соблюдения режима тишины в районе проведения ООС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона выступает за расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для «жесткого контроля» за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеУкраина, Германия и Франция разработали мирный план по Донбассу, теперь ответ за Россией - ЕрмакКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» 9 марта вечером.

«Что касается режима тишины, то он действительно существует все эти месяцы. Для нас каждая человеческая жизнь - это большая цена, и каждый украинский гражданин для нас очень ценен. В десятки раз меньше потерь благодаря этому режиму тишины. Но мы сегодня считаем, что контроль за ним должен быть более жестким. Мы считаем, что ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий», - отметил он.

По словам Ермака, украинская сторона убеждена, что СММ ОБСЕ «должна немного расширить свой мандат», и на сегодняшний день «существуют все предпосылки для того, чтобы этот режим тишины выполнялся».

Режим прекращения огня на Донбассе

22 июля 2020 года участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим тишины.

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Автор: Константин Гончаров