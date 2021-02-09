В результате выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир. Один из них скончался по дороге в больницу.

В Донецкой области украинские военные были вынуждены открыть огонь по автомобилю из-за отказа остановиться.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли ряд позиций украинских военныхОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Вчера, 8 февраля, около 12:00 к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал, а наоборот - увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

При этом работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение. "К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

"На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-центре.

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Автор: Виталий Саенко