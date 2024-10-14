В районе Селидово оборону очень хорошо держит бригада "Кара-Даг".

ВСУ удалось остановить продвижение российских оккупантов в районе города Селидово Донецкой области.

Многие населенные пункты вокруг Селидово уже оккупированы россиянами, но под самим городом оборону успешно держит 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг", пишет обозреватель издания BILD Юлиан Репке.

Он отметил, что сотни оккупантов атакуют там украинских военных каждый деньи несколько раз они уже входили на окраины Селидово, но каждый раз отступали. "Например, они пытались взять угольные шахты на северо-востоке города. Но в бой вступили украинские БТР-4, заставившие ВС РФ бежать", - сообщил обозреватель.

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"В Николаевке, Новогродовке, Гродовке - повсюду россияне подошли очень близко к Покровску. Исключение - только Селидово и его окрестности, где оборону очень хорошо держит бригада "Кара-Даг". Там российская армия продвинулась меньше всего", - отметил Репке.

"При этом нужно сказать, что их южный фланг в Украинске полностью разрушен, а северный фланг также под угрозой. Это всегда большая проблема: когда одна украинская бригада хорошо обороняется и сдерживает россиян, она очень зависит от соседних бригад и всё равно должна отступать, чтобы избежать окружения", - объяснил Репке.

Ситуация в районе Селидово

Если оккупанты захватят город Селидово, то под угрозой окажется Покровск. Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в том случае враг получит возможность выхода с южного направления на Покровск.

По словам военного аналитика Дениса Поповича, оккупанты будут пытаться окружить Селидово, чтобы получить возможность наступать непосредственно на город Покровск. Эксперт подчеркнул, что Селидово важно с той точки зрения, что там есть терриконы, с которых можно держать определенные территории под огневым контролем.

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