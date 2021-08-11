За прошедшие сутки, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Украинские военные понесли потери.
Об этом информирует пресс-центр штабе ООС в Facebook.
"В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина - находятся в медицинском учреждении, их состояние – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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В частности, неподалеку Новолуганского противник применял автоматические станковые гранатометы.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты трижды обстреливали позиции наших защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие. Также из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра оккупанты обстреляли Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.
В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.
У Нью-Йорка враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра.
В районе Катериновки российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования РФ дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
Ситуация на Донбассе сегодня
По состоянию на 7 часов утра, 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Отмечается, что возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Боевых потерь среди наших защитников нет.