ВСУ применили стрелковое оружие / Фото УНИАН

За прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"Кроме того, вопреки договоренностям трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы отмечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано.

Перемирие на Донбассе

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Автор: Андрей Василюк