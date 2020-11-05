Боевики снова нарушали перемирие.

За прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"Кроме того, вопреки договоренностям трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы отмечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

30 октября в 00:28 оккупанты совершили обстрелы с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.

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Автор: Андрей Василюк