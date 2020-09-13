Подразделения ОС готовятся к участию в учениях «объединенные усилия – 2020».

За минувшие сутки, 12 сентября, обстрелов украинских позиций на Донбассе со стороны противника не зафиксировано. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. Отмечается, что подразделения ВСУ в полном объеме соблюдают договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности бригад ВСУ режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В то же время подразделения Объединенных сил готовятся к участию в стратегических командно-штабных учениях «объединенные усилия – 2020».

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Автор: Дмитрий Захаров