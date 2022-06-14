Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что украинцы выстоят в войне с Россией и Путину не удастся достичь своих целей.

В Пентагоне заявили, что сейчас украинские военные заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и эти системы скоро "вступят в бой".

Как пишет Голос Америки об этом во вторник сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, выступая в Вашингтоне в Центре новой американской безопасности (CNAS).

По его словам, целью Путина по-прежнему является захват значительной части Украины, если не всей страны.

"Я не думаю, что ему удастся достичь этих целей", – сказал представитель Пентагона.

Каль признал, что российские силы продвинулись на юге Украины, но отметил, что это продвижение не является большим прорывом украинской обороны.

"Они могут добиться тактических успехов здесь и там. Украинцы выстоят. Я не думаю, что россияне способны достичь своих грандиозных целей", - сказал замминистра обороны США.

Высокопоставленный представитель Пентагона упомянул о значительных потерях с обеих сторон: "Украинцы несут потери, русские тоже несут большие потери, а линия фронта почти не движется".

Пентагон, по словам Каля, разделяет "обеспокоенность украинцев по поводу неравных возможностей в артиллеристской дуэли" на востоке Украины.

"Это правда, что у россиян значительно больше артиллерийских возможностей", – отметил он, подчеркнув, что Украина зависела от артиллерийских систем советской эпохи, тогда как возможности поставок таких систем в Украине были сильно ограничены. Именно поэтому, пояснил Каль, было принято решение перейти на поставки артиллерийских систем, используемых в странах НАТО, в том числе HIMARS.

Замглавы Пентагона объявил, что в ближайшие недели будет обнародована версия новой Стратегии национальной обороны США. В этом документе Россия обозначена как "острая угроза" (acute threat). Каль подчеркнул выбор слова "acute", которое предполагает, что этот вызов – "временный" и в то же время "немедленный" и "резкий".

Отвечая на вопрос, какая страна представляет большую угрозу для США - Россия или Китай, Каль ответил, что "Китай – единственная страна, которая намерена и способна систематически бросать вызов Соединенным Штатам. И это верно не только на данный момент, но и в обозримом будущем", - сказал он.

Дальнобойное вооружение стало предметом недавних дискуссий в западных СМИ. Пресса писала об опасениях США и их союзников того, что в случае передачи таких РСЗО Киеву украинские силы откроют огонь по территории России.

Это, по мнению отдельных официальных лиц США, может еще больше осложнить ситуацию на фронте. Однако Белый дом таки показал передачу ВСУ первых 4 дальнобойных РСЗО Himars.

В то же время указанные РСЗО, предусматривающие зарядку ракет дальностью до 300 км, передадут с ракетами действия до 80 км.

Вслед за Соединенными Штатами свои РСЗО вызвалась передать и Британия.

Украинские войска проходят обучение по применению HIMARS и М270.

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