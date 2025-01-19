Этот год был для захватчиков наиболее тяжелым.

В 2024 году оккупационная армия Российской Федерации потеряла в Украине более 434 тысяч своих военнослужащих.

Такие данные в интервью ТСН.Тиждень привел главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что в прошлом году российские захватчики потеряли больше солдат, чем за два первых года полномасштабного вторжения:

"По нашим подсчетам, общие потери составили более 434 тысяч личного состава. Из них около 140 тысяч - погибшие. За этот год боевых действий противник потерял больше, чем за два предыдущих года войны".

Потери России в Украине

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за все время полномасштабной войны российская захватническая армия потеряла около 818 тысяч 740 солдат.

Видео дня

Британское министерство обороны сообщило, что в 2022-м году российская армия потеряла на войне против Украины более 105 тысяч военных, в 2023-м - почти 253 тысячи, а в 2024 году - более 429 тысяч.

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