Европейское командование Пентагона создало систему оперативных и разведывательных координационных групп.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины силы спецопераций США проводят для Украины секретную операцию.

Об этом сообщает The New Yoyk Times.

Как сообщает издание, силы спецопераций помогают Украине с поставками вооружений, передают данные разведки, обучают украинских военных.

Как отмечается, большая часть работы американских спецслужб по содействию Украине проводится на территории других стран – например, на базах в Германии, Франции и Великобритании.

"Украинцы пытаются уклоняться от россиян, стремящихся нацелиться на конвои, мы стараемся помочь скоординировать перемещение всех этих различных видов грузов", – рассказала министр армии США Кристин Вормут и добавила, что США также могут помочь Украине, передавая данные разведки о местах угроз конвоям с оружием.

Европейское командование Пентагона создало систему оперативных и разведывательных координационных групп. Иностранные спецназовцы не воюют на передовой, а консультируют из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи.

Как сообщает издание, часть сотрудников ЦРУ продолжают тайно действовать в Украине, в основном Киеве, координируя передачу большей части огромного количества разведданных.

На территории Украины работали несколько десятков спецназовцев из стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву. США отозвали своих 150 военных инструкторов до начала войны в феврале, но спецназовцы этих союзников либо остались, либо въезжали в страну и выезжали из нее, обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая наземный канал для поставок оружия и другой помощи.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие против использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

7 мая 2022 года в ЦРУ заявили, что не видят доказательств подготовки РФ к ядерной атаке.

7 мая 2022 года в ЦРУ также заявили, что Путин не может себе позволить проиграть в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: