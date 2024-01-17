Важно, чтобы Трамп не вмешался в процесс переговоров.

Решение о помощь от США Украина нужно принять в ближайшие недели.

Об этом сказала народный депутат Украины Александра Устинова в эфире телемарафона.

Она рассказала, что позавчера разговаривала в Давосе с делегацией Конгресса США, руководителем которой был сенатор Крис Кунс. Он отметил, что на этой неделе не будет голосовать решение о помощи Украине. "А на следующей неделе они должны вернуться к вопросу Украины", - сказала Устинова. По ее словам, речь шла о том, что первый пакет договоренностей не понравится ни демократам, ни республиканцам, поэтому будут какие-то дополнительные переговоры. "Но мы очень надеемся, что в ближайшие несколько недель эта помощь будет принята. И я им прямым текстом, скажу честно сказала, если этой помощи не будет в ближайшие несколько недель, то Украина проиграет войну", - отмечает Устинова.

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Она сообщила, что сенатор Кунс ответил, что у них есть задача от Белого дома, что нужно договариваться с коллегами и найти консенсус в вопросе относительно границы, чтобы Украине были выделены деньги.

"Единственный вопрос, который может помешать нам и который может серьезно ударить по процессу переговоров, если Дональд Трамп сейчас вмешается в это как политик, который,скорее всего, е будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборов", - считает Устинова.

Помощь США для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе в интервью CNBC сказал, что Соединенные Штаты Америки сосредоточены на том, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы пережить 2024 год. В частности, речь идет об утверждении Конгрессом дополнительного финансирования, о котором попросил президент Джо Байден.

Он отметил, что речь идет о 50 миллиардах долларов, которые тратятся прямо в США на закупки товаров для обороны Украины.

Белый дом еще в 2023 году запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, однако запрос так и не был одобрен. Перед новогодними праздниками республиканцы ушли на каникулы без окончательного голосования. Камнем преткновения стал вопрос безопасности американской границы.

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белом доме, чтобы обсудить свой запрос на финансирование Украины, Израиля и границы.

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