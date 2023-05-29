Враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed - 131/136", из которых три уничтожены над Николаевщиной, еще один-над Одесщиной.

В Одессе во время ночной атаки дронами-камикадзе произошло попадание в портовую инфраструктуру, вспыхнул пожар. Как сообщили в оперативном командование "Юг", во время ночной массированной атаки враг направил по югу Украины дроны типа "Shahed-131/136".

"Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной, еще один - над Одесщиной. В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар", - рассказали военные.

Отмечается, что пожар оперативно ликвидирован. Сейчас уточняется информация о масштабе разрушений.

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Как уточнили в Одесской районной военной администрации, дронами-камикадзе были атакованы Одесса и Одесский район.

"К сожалению, было попадание ударными БПЛА по объекту портовой инфраструктуры в Одессе. На данный момент, на месте происшествия, работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

В то же время в командовании "Юг" уверяют, что пока не знают, почему именно произошел пожар – из-за падения обломков сбитого дрона или он сумел прорваться к назначенной цели.

Ночная атака против Украины

Напомним, сегодня ночью враг атаковал Украину десятками дронов-камикадзе и крылатыми ракетами. В Одессе люди слышали взрывы в разных районах города.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, всего было сбито не менее 40 воздушных целей, но это лишь предварительная информация. Падение обломков повлекло небольшие разрушения в частности в столичном регионе.

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