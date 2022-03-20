До этого три из четырех крупнейших нефтесервисных компаний мира заявили о сворачивании работы в России, среди которых Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes.

Швейцарская Weatherford стала последней из "большой четверки" нефтесервисных компаний, которая решила приостановить поставки и новые инвестиции в РФ, а также развертывание новых технологий в стране.

Об этом говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора компании Гириша Салиграмма.

"Наши глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от текущего кризиса в Украине. Искренне надеемся, что вскоре мир будет восстановлен. Наше основное внимание сосредоточено на безопасности и благополучии наших сотрудников в регионе", – сказал он.

Также он отметил, что после введения санкций 24 февраля компания приостановила поставки и любые новые инвестиции или развертывания новых технологий в РФ, добавив, что будут продолжать выполнять существующие договорные обязательства в рамках действующего международного законодательства и санкций.

"Мы глубоко обеспокоены кризисом и призываем к быстрому дипломатическому и мирному урегулированию", – подчеркнули в Weatherford.

Как сообщал УНИАН, до этого уже три крупнейших нефтесервисных компаний мира заявили о сворачивании работы в России, среди которых Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes.