В частности, речь идет о беспилотниках "Орлан-10".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отчитались о новых успехах и потерях оккупантов. За сутки украинские военные сбили 14 российских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"День 72-й героического противостояния украинского войска рашистским оккупантам! Кроме ювелирной работы авиации Воздушных Сил на юго-восточном направлении, есть очередные уничтоженные БпЛА агрессора", - говорится в сообщении.

За сутки, 6 мая, противовоздушная оборона Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ уничтожили как минимум 14 вражеских беспилотников "Орлан-10.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Генштабе рассказали, сколько "Искандеров" и самолетов РФ оставила в Беларуси. Они могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: