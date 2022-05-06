Они могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

В Беларуси остаются подразделения вооруженных сил России в составе до 8-ми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до 6-ти самолетов разных модификаций.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Определены силы и средства вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

"В Республике Беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил Российской Федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 мая началась внезапная проверка Вооруженных сил Беларуси. Войска республики продолжают прикрывать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

По данным украинского Генштаба, с целью проверки готовности к выполнению задач по назначению, один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады осуществляет перемещение из пункта постоянной дислокации в район назначения.

В то же время в Беларуси утверждают, что соответствующие меры носят учебный характер и не представляют угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

В британской разведке предположили, что Россия, вероятнее всего, стремиться раздуть угрозу информационные вбросы оккупантов направлены на то, чтобы растянуть украинские силы на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс.

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