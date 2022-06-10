Гранатомет АТ4 является одним из самых популярных в мире и создан той же компанией, что и NLAW и Carl Gustaf.

Вооруженные Силы Украины довольно активно, а главное, результативно используют одноразовые гранатометы АТ4 от шведской компании Saab, которая также разработала известный ПТРК NLAW и многоразовый Carl Gustaf.

И недавно украинские военные продемонстрировали, что остается от бронетехники противника после точного выстрела из АТ4.

Возможности АТ4

В отличие от NLAW, гранатомет АТ4 - это значительно более легкое оружие, предназначенное для борьбы с легкой бронетехникой противника: бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты.

И это не недостаток оружия, потому что это был сознательный шаг разработчиков, которые в 70-80-х годах пытались создать легкое, простое и эффективное оружие именно под эти задачи. Тем более что АТ4 фактически должен был дополнять возможности более тяжелого многоразового гранатомета Carl Gustaf.

Благодаря этому получился одноразовый гранатомет весом 6,7 кг с кумулятивной реактивной гранатой, которая пробивает до 350 мм брони (в версии AT4 HEAT). Последнего достаточно, чтобы уничтожить любой БТР или БМП с любого ракурса. Тем более что особенностью АТ4 является как раз повышенное заброневое действие.

Также АТ4 позволяет уверенно поражать танки в боковой и кормовой проекции, где нет динамической защиты. Это связано с тем, что кумулятивная граната в АТ4 не тандемная.

Важен и еще один параметр – скорость гранаты, которая составляет до 290 м/с, что вдвое больше возможностей РПГ-7. Это имеет огромное значение, потому что чем медленней ракета, тем больше погрешностей необходимо брать при стрельбе. Также это влияет на практическую дальность использования гранатомета и позволяет говорить о прицельной стрельбе на расстояние до 300 метров по движущейся цели.

Особенности АТ4

Сочетание таких характеристик сделало АТ4 одним из популярнейших одноразовых гранатометов в мире. Для понимания уровня эффективности: в 1983 году США провело конкурс на закупку гранатометов и именно шведское оружие опередило американскую, британскую, немецкую, французскую и норвежскую разработки. И всего АТ4, который разошелся тиражом более чем в 600 тысяч единиц, продолжает производиться и эксплуатируется армиями около 30 стран мира.

За время существования АТ4 Saab разработал несколько дополнительных версий. В частности, довольно распространена версия AT4CS, которая создана специально для боев в городе. Дело в том, что стрелять из обычного АТ4 из помещения запрещено, но в версии CS снижена скорость гранты, а также добавлена ​​противомасса из морской воды. В результате после выстрела за гранатометом образуется не пламя, а водяной пар.

Также AT4CS имеет дополнительную противопехотную версию AT4CS HE, имеющую крайне полезный режим – воздушный подрыв. Есть также версии гранатомета для противодействия фортификационным сооружениям AST, а также с увеличенной дальностью стрельбы с 300 до 600 метров - ER.

Гранатомет AT4 - характеристики