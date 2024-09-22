Штурм врага на Кураховском направлении 19 сентября был один из самых массированных за последнее время.

Штурм российских оккупантов на Кураховском направлении 19 сентября на позиции 46-й отдельной аэромобильной бригады был одним из самых массированных за последнее время. Об этом в Facebook рассказали оператор роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Фитиль" и сапер этого подразделения "Полтава".

"Начался штурм, штурмовали по всей зоне ответственности. Пошла техника по всем направлениям. На наше направление шли 9 БМП и танк. Они также сделали по хитрому. Они зашли нам в тыл, высадили "на тюрьму", и технику FPVшники уже начали разбирать. Они и на подходе к нам начали разбирать, и то, что уцелело, - тоже", - говорят военные.

"Фитиль" отметил, что он как пилот дрона, который сбрасывает боеприпасы, пытался вместе с другими поражать российскую пехоту.

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"Отследили технику, которая ушла. FPVшники ее добивали, а мы уже переключились на пехоту. Дальше отрабатывать. Я уничтожил семерых точно, а сколько ранил, я не знаю, по кустам они лазят", - сказал военный.

Также бойцы рассказали, что видели, как в центре села российский танк в упор расстрелял три дома, в которых находились гражданские люди. От домов ничего не осталось.

"Не знаю, со зла или чего, в центре села танк дважды три дома в упор расстрелял. Остались только печные трубы. Сколько там погибло людей? Очень много гражданских, поэтому я говорю, мы не знаем сколько там погибло. Оно сгорело буквально за 10 минут", - рассказал "Полтава".

Ситуация на Кураховском направлении - последние новости

Российские оккупанты пытаются прорваться к Курахово, идут сложные бои. По данным DeepState, в некоторые районы было стянуто много подразделений, которые находились поблизости.

По данным издания, враг постоянно пытается прорваться через позиции украинских военных в направлении Курахово. Последняя неделя для бойцов Сил обороны, в частности 46-й бригады, в районе населенных пунктов Острое и Георгиевка-Максимильяновка насыщена сложными боями.

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